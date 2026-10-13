Almanya’da enflasyon eylülde yükseldi

Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, ülkede tüketici fiyatlarının Aralık 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıkmasına neden oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Eylül 2026 dönemine ilişkin nihai tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda yüzde 2,3, temmuzda yüzde 2,8 ve ağustosta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,3'e yükseldi. Böylece Almanya'da enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı.

"ENFLASYONU ENERJİ FİYATLARI TETİKLEDİ"

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Destatis Başkanı Ruth Brand, enflasyon oranının eylülde yüzde 3 eşiğini aşarak bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

Brand, "Enflasyondaki yükselişin arkasında bir kez daha enerji fiyatlarındaki gelişmeler yer alıyor. Fiyat artışları özellikle akaryakıt istasyonlarındaki petrol ürünlerinde ve kalorifer yakıtında kendini fazlasıyla hissettirdi." ifadesini kullandı.

AKARYAKITTA REKOR ARTIŞ, ELEKTRİK VE GAZDA DÜŞÜŞ

Eylül ayında enerji ürünleri genelinde fiyatlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak Şubat 2023'ten bu yana en büyük yükselişini kaydetti. Orta Doğu'daki savaş ortamı nedeniyle ham petrolün varil fiyatının geçici olarak 100 doların üzerine çıkması pompalara zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 37,1 artarken kalorifer yakıtı yüzde 74,9 yükseldi. Katı yakıtlar ise yüzde 15,6 pahalılaştı.

Buna karşın, federal hükümetin yıl başından itibaren devreye aldığı önlemler ve gaz depolama vergisinin kaldırılması sayesinde elektrik fiyatları yüzde 5,5, doğal gaz fiyatları yüzde 2,8 ve bölgesel ısıtma fiyatları yüzde 1 geriledi.

GIDA FİYATLARINDA KARIŞIK SEYİR

Gıda fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Ürün bazında yumurta yüzde 15,2, taze sebze yüzde 12 ve balık ürünleri yüzde 4,5 pahalılaştı. Buna karşılık tereyağı fiyatları yüzde 29,5, taze meyve yüzde 4,9 ve süt ürünleri yüzde 5,5 ucuzladı.

Hizmet sektöründeki fiyat artışı ise yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

GÖZLER ECB'DE

Almanya'da ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonda genel yükseliş eğilimi nedeniyle ekonomistler, ECB'nin faiz artırım politikasını sürdürebileceğini öngörüyor.

Bu yıl mevduat faiz oranını iki kez artırarak yüzde 2,50 seviyesine getiren bankanın, bir sonraki hamle için aralık ayını bekleyebileceği ifade ediliyor.