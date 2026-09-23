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Almanya PMI 29 ayın zirvesine çıktı

Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, eylülde 53,8'e yükselerek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektöründeki daralma sona ererken imalat büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü.

Almanya PMI 29 ayın zirvesine çıktı
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Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2026 13:30

Son Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2026 13:31

Almanya'da özel sektör faaliyetleri eylülde hızlandı. S&P Global'in açıkladığı öncü PMI verilerine göre, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, bir önceki aya göre 2 puan artarak 51,8'den 53,8'e yükseldi ve geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın 51,8 seviyesinde sabit kalması yönündeydi. 50 puanın üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde büyümeye işaret ederken, eylül verisi Nisan 2023'ten bu yana görülen en güçlü ekonomik faaliyet artışına işaret etti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE DARALMA SONA ERDİ

Hizmet sektörü PMI, eylülde bir önceki aydaki 49,7 seviyesinden 52,9'a yükseldi. Böylece endeks son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 5 aydır devam eden daralma süreci de sona erdi.

İmalat sanayi PMI ise 54,3'ten 53,8'e geriledi. Buna karşın endeks büyüme bölgesinde kalmaya devam etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Alman işletmeleri, enflasyon cephesindeki yeni baskılara rağmen eylül ayında dirençli olduklarına dair yeni sinyaller verdi. Hizmet sektörü, Orta Doğu'daki savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan durgun dönemin ardından nihayet imalat sektörüne katılarak yeniden büyüme bölgesine döndü." ifadelerini kullandı.

Smith, artan girdi maliyetlerinin enerji ve yakıt fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını, buna rağmen yeni sipariş girişlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini belirtti.

ALMANYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının oluşturduğu baskıya rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz tabloya rağmen, yapay zeka ile savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi desteklediği belirtiliyor.

Birçok ekonomi enstitüsü, Almanya'nın bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,4'e yükseltirken, Alman hükümeti şu an için yüzde 0,5 büyüme öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Almanya ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltti. Bu revizyonda yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımlarının belirleyici olduğu belirtildi.

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