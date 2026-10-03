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AB'den Ukrayna'ya mali destek

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan 2,9 milyar avroluk yeni mali destek paketinin ülke hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

AB’den Ukrayna’ya mali destek
DHA DHA

Oluşturma Tarihi 03 Ekim 2026 13:43

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan 2,9 milyar avroluk yeni finansman paketinin ülke hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Açıklamada, kaynağın savaş koşullarında makroekonomik istikrarın korunması, acil ve öncelikli bütçe harcamalarının finanse edilmesi ile altyapının yeniden imarı ve modernizasyon reformlarının sürdürülmesi amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

Açıklanan 2,9 milyar avroluk paketin 800 milyon avroluk bölümünü, AB'nin 'Ukrayna Destek Kredisi' adı verilen yeni mali mekanizması üzerinden ilk kez sağlanan dilimi oluşturdu. Söz konusu finansmanın, doğrudan kamu maliyesindeki nakit akışını güvenceye almak ve devlet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere tahsis edildiği belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #UKRAYNA #DESTEK

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