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AB'de yeni ticari araç satışları arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, bu yılın ilk yarısında van gövde tipli hafif ticari araç satışları yüzde 1,9, kamyon satışları yüzde 9,8 ve otobüs satışları yüzde 22,7 artış gösterdi.

AB’de yeni ticari araç satışları arttı
AA

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2026 11:38

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde van gövde tipli hafif ticari araç satışları 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,9 artışla 742 bin 759 oldu. Satışlar, İspanya'da yüzde 7,9 artarken, Almanya'da yüzde 4,6, İtalya'da yüzde 4,7 ve Fransa'da yüzde 2,1 azaldı.

Birlik ülkelerindeki yeni kamyon satışları ise yılın ilk yarısında yüzde 9,8 artışla 171 bin 933 oldu.

Bu dönemde kamyon satışları, Polonya'da yüzde 25,9, İspanya'da yüzde 13,2, Almanya'da yüzde 7,1 arttı.

AB'de yeni otobüs satışları da ilk 6 ayda yıllık bazda yüzde 22,7 artışla 22 bin 590'a ulaştı. Otobüs satışları Polonya'da yüzde 78, İtalya'da yüzde 51,6, Fransa ve Almanya'da yüzde 21,6 artarken, İspanya'da yüzde 8,5 geriledi.

AB'de 2026'nın ilk 6 ayında satılan yeni hafif ticari araçların yüzde 79,1'i, kamyonların yüzde 92,1'i ve otobüslerin yüzde 58,2'si dizel yakıtlı oldu.

Ayrıca, AB ülkelerinde 2026'nın ilk yarısında yeni elektrikli otobüs satışları yüzde 27,7 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AB #AVRUPA BİRLİĞİ

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