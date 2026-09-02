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Altının kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 704 bin 800 liraya indi.

Altının kilogram fiyatı belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2026 16:31

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 650 bin lira, en yüksek 6 milyon 714 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 704 bin 800 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 735 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 619 milyon 323 bin 89,65 lira, işlem miktarı ise 543,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 727 milyon 801 bin 133,00 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.735.000,00 4.360,00
En Düşük 6.650.000,00 4.288,65
En Yüksek 6.714.900,00 4.323,90
Kapanış 6.704.800,00 4.323,90
Ağırlıklı Ortalama 6.685.049,69 4.295,36
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.619.323.089,65
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 543,27
Toplam İşlem Adedi 48

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

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