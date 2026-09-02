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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,10 değer kaybederek 13.930,77 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2026 13:13

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 298,24 puan ve yüzde 2,10 azalışla 13.930,77 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken en fazla düşüş yüzde 4,13 ile bilişimde oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle negatif seyrediyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #FED #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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