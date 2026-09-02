CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Brent petrol 95,60 dolardan işlem görüyor

Brent petrol 95,60 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 95,60 dolardan işlem görüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil azaldığını öngördü.

Brent petrol 95,60 dolardan işlem görüyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2026 09:34

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,4 artarak 95,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,79 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında askeri gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı akşamı İran'a yönelik saldırılarında özellikle Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin güney bölgelerini hedef aldı. İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılarındaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin, Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurması sonucu yaralananların sayısının 68'e yükseldiğini söyledi. Huzistan eyaletinde ise 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin saldırılarının "Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığı" tehdidine yer verildi. İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bölgede çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekledi.

STOKLARDA BEKLENENDEN FAZLA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 400 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Bu tahmin, petrole yönelik talebin güçlendiğine veya arzın sıkılaştığına işaret ederek fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 95,85 doların direnç, 95,13 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #KEŞM ADASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 01 Eylül 2026 10:05
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 01 Eylül 2026 10:05
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Eylül 2026 09:33
Siluanov ile Bessent bir arada Siluanov ile Bessent bir arada 01 Eylül 2026 09:26
Küresel piyasalar Orta Doğu gerilimi ve Fed endişesiyle düşüşte! Küresel piyasalar Orta Doğu gerilimi ve Fed endişesiyle düşüşte! 01 Eylül 2026 09:08
Çin imalatında daralma Çin imalatında daralma 31 Ağustos 2026 15:27
DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı 31 Ağustos 2026 14:40
Küresel doğal gaz talebi zirve yaptı Küresel doğal gaz talebi zirve yaptı 31 Ağustos 2026 11:15
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 31 Ağustos 2026 10:00
Altının gramı 6 bin 884 lira Altının gramı 6 bin 884 lira 31 Ağustos 2026 09:54
Petrolün varili 90,52 dolar Petrolün varili 90,52 dolar 31 Ağustos 2026 09:49
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 31 Ağustos 2026 09:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.964,4500 Değişim 181,15 Son veri saati:
Düşük 13935,14 Yüksek 14116,29
Açılış
48,3014 Değişim 0,0250 Son veri saati:
Düşük 48,2745 Yüksek 48,2995
Açılış
55,9901 Değişim 0,1339 Son veri saati:
Düşük 55,905 Yüksek 56,0389
Açılış
6.722,3030 Değişim 81,726 Son veri saati:
Düşük 6650,303 Yüksek 6732,029
Açılış
99,5938 Değişim 1,6633 Son veri saati:
Düşük 98,3628 Yüksek 100,0261
Açılış
BİST En Aktif Hisseler