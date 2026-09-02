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ABD’de motorin fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Nisan zirvesine göz kırpıyor

ABD’de motorinin galon başına ortalama fiyatı 5,688 dolara yükselerek Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Rusya ve Orta Doğu’daki arz sıkıntıları fiyatları yukarı iterken, Trump yönetimi rafinerilere üretimi artırmaları için baskı yapıyor. İşte detaylar...

ABD’de motorin fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Nisan zirvesine göz kırpıyor

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2026 12:58

ABD'de motorin fiyatları, Nisan ayında görülen zirvenin ardından yeniden yüksek seviyelere tırmandı. Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre, ülke genelindeki ortalama perakende motorin fiyatı salı günü galon başına 5,688 dolara ulaştı. Böylece fiyatlar, 2022'nin ortalarından bu yana kaydedilen en yüksek seviyenin görüldüğü Nisan ayındaki zirveye yeniden yaklaştı.

Motorin fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca akaryakıt tüketicilerini değil, kamyon taşımacılığı, tarım ve inşaat gibi yakıt maliyetlerine yüksek oranda bağımlı sektörleri de yakından ilgilendiriyor. Küresel ekonominin temel yakıtlarından biri olan motorindeki artışın, taşımacılık maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Bu yıl yakıt piyasalarında yaşanan hareketlilikte Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da etkili oldu. Küresel enerji arzında önemli bir konuma sahip olan Moskova, rafinerilerine yönelik saldırıların ardından yakıt ihracatında kısıtlamalara giderken, piyasadaki arz endişeleri güçlendi.

TRUMP'TAN RAFİNERİLERE ÜRETİM BASKISI

ABD Başkanı Donald Trump da artan yakıt fiyatlarının yarattığı baskıya karşı harekete geçti. Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Amerikalıların artan yaşam maliyetine ilişkin endişelerinin gündemde olduğu bir dönemde, ABD'li petrol rafinerilerinin yöneticileriyle kapalı kapılar ardında bir toplantı gerçekleştirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin aktardığına göre Trump, Amerikalılar için benzin fiyatlarının düşürülmesini istediğini açıkça ifade etti. ABD Başkanı ayrıca rafinerilerin üretim kapasitesini nasıl artırabileceği konusunda yöneticilerden bilgi aldı.

MOTORİN PİYASASINDA ARZ SIKIŞIKLIĞI ENDİŞESİ

Goldman Sachs da motorin piyasasında giderek belirginleşen arz sıkışıklığına dikkat çekiyor. Bankanın analistleri, 28 Ağustos tarihli değerlendirmelerinde, Orta Doğu ve Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıların küresel rafinaj kapasitesi üzerindeki baskıyı artırdığına işaret etti.

Analistler, halihazırda sınırlarına yaklaşan küresel rafinaj kapasitesinin yeni kesintiler nedeniyle daha fazla zorlandığını belirterek, enerji fiyatlarındaki yükselişte motorinin önemli bir rol oynamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Motorin fiyatlarının mevcut seviyelerde kalıcı hale gelmesi, özellikle taşımacılık ve ağır vasıta kullanımının yoğun olduğu sektörlerde maliyet baskısını artırabilir. Küresel arz koşulları ve rafinerilerdeki üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde fiyatların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #GOLDMAN SACHS #DONALD TRUMP #MOTORİN #ABD

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