CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2026 11:35

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışların etkisiyle satış baskısı derinleşiyor.

Tahvil faizlerindeki sert yükselişler ve Orta Doğu'daki askeri çatışmaların tırmanması, riskli varlıklara yönelik iştahı azaltırken Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa tarafında da tahvil piyasasındaki sert satış baskısı göze çarpıyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36'ya çıkarak 2011'den bu yana, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,24 ile 2008'den bu yana, Fransa'nın 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,15 ile 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustosta yüzde 3,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,7 puana çıkarak son 51 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu verilerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül ayı toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler güç kazandı. Fransa'da 2027'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasi belirsizlikleri artırması da ülke borsası üzerindeki satış baskısında etkili oluyor.

Fransa'da enflasyon kaygıları, lüks perakende şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. İtalya borsası da bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle geriledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 646 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 10.762 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 26.905 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 52.855 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.284 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 19.866 puanda bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA MERKEZ BANKASI #AVRO BÖLGESİ #ORTA DOĞU #BORSA #AVRUPA BORSALARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Küresel veri merkezlerinin elektrik tüketimi 5 yılda 4 katına çıktı Küresel veri merkezlerinin elektrik tüketimi 5 yılda 4 katına çıktı 01 Eylül 2026 11:16
Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor 01 Eylül 2026 10:41
Brent petrolün varili 91,13 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 91,13 dolardan işlem görüyor 01 Eylül 2026 10:24
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 01 Eylül 2026 10:05
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 01 Eylül 2026 10:05
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Eylül 2026 09:33
Siluanov ile Bessent bir arada Siluanov ile Bessent bir arada 01 Eylül 2026 09:26
Küresel piyasalar Orta Doğu gerilimi ve Fed endişesiyle düşüşte! Küresel piyasalar Orta Doğu gerilimi ve Fed endişesiyle düşüşte! 01 Eylül 2026 09:08
Çin imalatında daralma Çin imalatında daralma 31 Ağustos 2026 15:27
DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı 31 Ağustos 2026 14:40
Küresel doğal gaz talebi zirve yaptı Küresel doğal gaz talebi zirve yaptı 31 Ağustos 2026 11:15
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 31 Ağustos 2026 10:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.927,3200 Değişim 206,97 Son veri saati:
Düşük 13909,32 Yüksek 14116,29
Açılış
48,3051 Değişim 0,0250 Son veri saati:
Düşük 48,2745 Yüksek 48,2995
Açılış
55,9391 Değişim 0,1339 Son veri saati:
Düşük 55,905 Yüksek 56,0389
Açılış
6.691,3320 Değişim 81,726 Son veri saati:
Düşük 6650,303 Yüksek 6732,029
Açılış
98,9728 Değişim 1,6633 Son veri saati:
Düşük 98,3628 Yüksek 100,0261
Açılış
BİST En Aktif Hisseler