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ABD bankaları bilançolarını tek tek açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

ABD bankaları bilançolarını tek tek açıkladı
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Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2026 16:27

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in üçüncü çeyreğinde 46,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6 artışla 15,3 milyar dolara ulaştı. Kurum, geçen yılın aynı döneminde 14,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

JPMorgan Chase'in hisse başına karı da üçüncü çeyrekte 5,57 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2025'in üçüncü çeyreğinde 5,07 dolar seviyesindeydi.

Bilanço açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, ABD ekonomisinin güçlü iş yatırımları ve devam eden tüketici harcamalarından destek almaya devam ettiğini belirtti.

Dimon, "Bununla birlikte, yüksek bütçe açıkları, inatçı enflasyon, yüksek varlık fiyatları, yükselen faiz oranları ve jeopolitik koşullar arka planda değişmeye devam ediyor. Bu etkenlerin yönetilebilir olması mümkün ancak çok çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

GOLDMAN SACHS 15,2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in üçüncü çeyreğinde 15,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 29 artarak 5,29 milyar dolara ulaştı. Goldman Sachs'ın geçen yılın aynı dönemindeki net karı 4,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 12,25 dolardan bu yılın aynı döneminde 17,01 dolara yükseldi.

CİTİGROUP 3. ÇEYREKTE YÜZDE 40 ARTIŞ SAĞLADI

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 23,8 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in üçüncü çeyreğinde 22,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup'un net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 40 artarak 5,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki net kar 3,8 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,85 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı, 2025'in aynı döneminde 1,86 dolar seviyesindeydi.

WELLS FARGO DA KARINI AÇIKLADI

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 21,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in üçüncü çeyreğinde 21,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6 artarak 5,95 milyar dolara çıktı. Bankanın net karı, geçen yılın aynı döneminde 5,59 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,87 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı 2025'in aynı döneminde 1,66 dolar seviyesindeydi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#GOLDMAN SACHS #CİTİGROUP #ABD

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