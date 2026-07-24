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4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite yükseldi

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) dört ay sonra ilk kez artış göstererek 51,9 puana yükseldi.

4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2026 13:13

S&P Global, Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi bileşik PMI hazirandaki 49,5 puan seviyesinden temmuzda 51,9 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite dört ay sonra ilk kez büyüme gösterdi.

Üretimdeki artış, yeni siparişlerde yeniden görülen yükselişle desteklenirken, istihdam seviyeleri de buna paralel şekilde arttı. Bu dönemde enflasyonist baskılar hafiflese de yüksek seviyelerini korudu.

Avro Bölgesi'nde hizmetler PMI aktivitesi ise hazirandaki 49,4 puan seviyesinden temmuzda 51,6 puana yükselirken, imalat PMI da 52 puan oldu. İmalat PMI haziranda 51,4 puan seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi üretim endeksi ise 53 puanla Mart 2022'den beri görülen en güçlü büyümeyi kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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