Altının kilogram fiyatı 6,7 milyon lirayı aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 723 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 6 milyon 630 bin liradan tamamlamıştı.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 4,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün içinde 6 milyon 625 bin lira ile 6 milyon 732 bin lira arasında işlem gördü. Gün sonunda fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükseldi.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyar 382 milyon 728 bin 450,51 lira olurken, işlem miktarı 655,71 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 583 milyon 207 bin 774,56 lira olarak kaydedildi.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

KMKTP'de altın işlemlerinde bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Türkiye Finans Katılım Bankası oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.630.000,00 4.330,80 En Düşük 6.625.000,00 4.320,00 En Yüksek 6.732.000,00 4.386,10 Kapanış 6.723.000,00 4.386,10 Ağırlıklı Ortalama 6.697.825,65 4.358,88 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.382.728.450,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 655,71 Toplam İşlem Adedi 87