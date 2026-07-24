Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi

Altın piyasasında gün boyunca satış baskısı etkili oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 geriledi.

ALTININ KİLOGRAMI 6 MİLYON 160 BİN LİRAYA İNDİ

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 163 bin lira seviyesini gördü.

Günü yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlayan standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 lira oldu.

Altının kilogram fiyatı bir önceki işlem gününü 6 milyon 185 bin liradan tamamlamıştı. Böylece kapanış fiyatı günlük bazda yaklaşık 24 bin lira geriledi.

ALTINDA 3,28 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyar 285 milyon 409 bin 241,25 lira olarak kaydedildi. Gün içerisinde el değiştiren altın miktarı ise 537,30 kilogram oldu.

KMKTP'de tüm metallerde gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi de 3 milyar 309 milyon 35 bin 261,18 liraya ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Has Gümüş Değerli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.185.000,00 4.032,50 En Düşük 6.120.000,00 4.000,00 En Yüksek 6.163.000,00 4.058,00 Kapanış 6.160.999,00 4.058,00 Ağırlıklı Ortalama 6.143.593,92 4.019,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.285.409.241,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 537,30 Toplam İşlem Adedi 43