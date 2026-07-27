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VİOP'ta ibre yukarı döndü! BIST 30 kontratı 16.491 puanda

ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı Borsa İstanbul'a da yansıdı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 1,46 yükselişle 16.491 puandan başladı. Analistler yukarıda 16.600 ve 16.700 puan seviyelerine dikkat çekiyor.

VİOP’ta ibre yukarı döndü! BIST 30 kontratı 16.491 puanda
AA

Oluşturma Tarihi 27 Temmuz 2026 10:11

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat yeni haftaya güçlü yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,46 artışla 16.491,00 puandan işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,84 düşüşle 16.253,00 puandan tamamlamıştı. Kontrat akşam seansında da gerilemesini sürdürerek 16.244,00 puana inmişti.

ABD-İRAN GELİŞMESİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

VİOP'taki güçlü açılışta küresel piyasalarda yeni haftayla birlikte değişen hava etkili oldu.

ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesi, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin hafifleyebileceğine yönelik beklentileri artırdı. Gelişmenin ardından küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, artan risk iştahının Borsa İstanbul'a da yansıdığı görüldü.

VİOP'TA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

Analistler, yurt içinde veri gündeminin bugün sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan ağustos vadeli endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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