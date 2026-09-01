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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 17.212,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2026 09:33

Dün satış ağırlıklı hareket eden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,10 azalışla 17.206,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 artarak 17.212,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının tekrar artmasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.400 puanın direnç, 17.100 ve 17.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #AVRO BÖLGESİ #ORTA DOĞU #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30

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