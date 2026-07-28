CANLI BORSA
Anasayfa Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 16.069,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı
AA

Oluşturma Tarihi 28 Temmuz 2026 09:30

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,14 azalışla 16.067,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.106,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 artarak 16.069,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.200 ve 16.300 puanın direnç, 15.900 ve 15.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Japonya’da çekirdek enflasyon Haziran’da yükseldi: Enerji maliyetleri baskıyı artırıyor Japonya’da çekirdek enflasyon Haziran’da yükseldi: Enerji maliyetleri baskıyı artırıyor 24 Temmuz 2026 08:03
ABD’de küresel tarife süresi doluyor: Trump yönetiminden yeni adım bekleniyor ABD’de küresel tarife süresi doluyor: Trump yönetiminden yeni adım bekleniyor 24 Temmuz 2026 07:53
Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu 24 Temmuz 2026 07:49
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 23 Temmuz 2026 16:41
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! 23 Temmuz 2026 16:28
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu 23 Temmuz 2026 15:21
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 15:04
Avrupa’da doğal gaz alarmı! Yüzde 50’den fazla arttı, Goldman Sachs’tan revizyon geldi Avrupa'da doğal gaz alarmı! Yüzde 50'den fazla arttı, Goldman Sachs'tan revizyon geldi 23 Temmuz 2026 11:20
Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi 23 Temmuz 2026 11:15
Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde 23 Temmuz 2026 10:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 10:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 09:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.765,1400 Değişim 77,42 Son veri saati:
Düşük 13752,41 Yüksek 13829,83
Açılış
47,3818 Değişim 0,0531 Son veri saati:
Düşük 47,3307 Yüksek 47,3838
Açılış
53,916 Değişim 0,0979 Son veri saati:
Düşük 53,8612 Yüksek 53,9591
Açılış
6.169,8580 Değişim 69,206 Son veri saati:
Düşük 6146,719 Yüksek 6215,925
Açılış
87,5114 Değişim 2,8916 Son veri saati:
Düşük 86,4286 Yüksek 89,3202
Açılış
BİST En Aktif Hisseler