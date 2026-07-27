Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin hafiflemesi, küresel piyasalarda olduğu gibi Avrupa'da da yatırımcıların risk iştahını destekledi.

Axios'a isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak İran'ın misillemelerinin de sona erdiğini söyledi.

AVRUPA BORSALARINDA İBRE YUKARI

Gelişmelerin ardından Avrupa'nın önde gelen borsa endekslerinde pozitif seyir öne çıktı.

Saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 649 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 10.783 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 25.404 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 52.062 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,8 primle 8.435 puanda, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,9 değer kazancıyla 19.765 puanda bulunuyor.

ALMANYA BORSASI YÜKSELİŞTE, SİYASETTE İSTİFA KRİZİ

Avrupa piyasalarında pozitif hava sürerken Almanya'da siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Başbakan Friedrich Merz'in kendisini görevden almaya hazırlandığı yönündeki gelişmelerin ardından istifa kararı aldı.

Özellikle demir yollarıyla ilgili ertelenemeyecek önemli kararların bulunduğuna işaret eden Schnieder, Bakanlığın etkin şekilde çalışabilmesi için yerine gelecek ismin kısa sürede belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Schnieder, cuma günü milletvekillerine gönderdiği kısa mesajda Merz'in kendisini görevden alacağını duyurmuştu. Ancak yerine atanması planlanan Fritz Güntzler'in görevi kabul ettikten sonra vazgeçmesi, Merz yönetimi açısından siyasi krize dönüştü.

Schnieder'in istifası, Başbakan Merz'in kabine ve parti yönetiminde başlattığı kapsamlı değişiklik sürecinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

PİYASALARIN GÖZÜ ORTA DOĞU VE VERİLERDE

Analistler, günün geri kalanında Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'dan gelecek yeni haber akışının ve enerji fiyatlarındaki hareketlerin de Avrupa piyasalarının yönü açısından yakından izleneceği ifade edildi.