CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü

Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve karşılıklı saldırılara ara verilmesi Avrupa piyasalarında risk iştahını artırdı. Almanya'da DAX 40 yüzde 1,2 yükselişle öne çıkarken, Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 değer kazandı. Piyasalarda Orta Doğu'dan gelecek yeni haberlerin yanı sıra enerji fiyatları ve makroekonomik veriler takip ediliyor.

Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü
AA

Oluşturma Tarihi 27 Temmuz 2026 11:51

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin hafiflemesi, küresel piyasalarda olduğu gibi Avrupa'da da yatırımcıların risk iştahını destekledi.

Axios'a isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak İran'ın misillemelerinin de sona erdiğini söyledi.

AVRUPA BORSALARINDA İBRE YUKARI

Gelişmelerin ardından Avrupa'nın önde gelen borsa endekslerinde pozitif seyir öne çıktı.

Saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 649 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 10.783 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 25.404 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 52.062 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,8 primle 8.435 puanda, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,9 değer kazancıyla 19.765 puanda bulunuyor.

ALMANYA BORSASI YÜKSELİŞTE, SİYASETTE İSTİFA KRİZİ

Avrupa piyasalarında pozitif hava sürerken Almanya'da siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Başbakan Friedrich Merz'in kendisini görevden almaya hazırlandığı yönündeki gelişmelerin ardından istifa kararı aldı.

Özellikle demir yollarıyla ilgili ertelenemeyecek önemli kararların bulunduğuna işaret eden Schnieder, Bakanlığın etkin şekilde çalışabilmesi için yerine gelecek ismin kısa sürede belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Schnieder, cuma günü milletvekillerine gönderdiği kısa mesajda Merz'in kendisini görevden alacağını duyurmuştu. Ancak yerine atanması planlanan Fritz Güntzler'in görevi kabul ettikten sonra vazgeçmesi, Merz yönetimi açısından siyasi krize dönüştü.

Schnieder'in istifası, Başbakan Merz'in kabine ve parti yönetiminde başlattığı kapsamlı değişiklik sürecinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

PİYASALARIN GÖZÜ ORTA DOĞU VE VERİLERDE

Analistler, günün geri kalanında Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'dan gelecek yeni haber akışının ve enerji fiyatlarındaki hareketlerin de Avrupa piyasalarının yönü açısından yakından izleneceği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu 24 Temmuz 2026 07:49
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 23 Temmuz 2026 16:41
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! 23 Temmuz 2026 16:28
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu 23 Temmuz 2026 15:21
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 15:04
Avrupa’da doğal gaz alarmı! Yüzde 50’den fazla arttı, Goldman Sachs’tan revizyon geldi Avrupa'da doğal gaz alarmı! Yüzde 50'den fazla arttı, Goldman Sachs'tan revizyon geldi 23 Temmuz 2026 11:20
Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi 23 Temmuz 2026 11:15
Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde 23 Temmuz 2026 10:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 10:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 09:30
Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı 23 Temmuz 2026 08:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.913,4400 Değişim 179,93 Son veri saati:
Düşük 13905,46 Yüksek 14085,39
Açılış
47,3607 Değişim 0,0392 Son veri saati:
Düşük 47,3254 Yüksek 47,3646
Açılış
54,02 Değişim 0,2329 Son veri saati:
Düşük 53,8823 Yüksek 54,1152
Açılış
6.230,9000 Değişim 99,530 Son veri saati:
Düşük 6167,938 Yüksek 6267,468
Açılış
90,1993 Değişim 2,9546 Son veri saati:
Düşük 88,5937 Yüksek 91,5483
Açılış
BİST En Aktif Hisseler