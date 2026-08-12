Borsa’da yatay grafik! Yatırımcıların gözü bu veride

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 13.704,98 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 0,46 puan değer kazanırken, bankacılık ve holding endekslerinde düşüş görüldü.

BIST 100'DE AÇILIŞ YATAY OLDU

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,46 puan artışla 13.704,98 puana yükseldi. Böylece BIST 100'deki değişim yüzde 0,003 seviyesinde kaldı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile ticaret oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da kalıcı bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle jeopolitik belirsizlikler sürerken, teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını destekledi.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.