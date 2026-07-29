Borsada Fed öncesi temkinli seyir! BIST 100 ilk yarıda satıcılı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını düşüşle tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,63 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 13.644,22 puana geriledi.

İlk yarıda Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektörler arasında en fazla yükselişi yüzde 0,96 ile kimya, petrol ve plastik endeksi kaydederken, en sert düşüş yüzde 4,16 ile bilişim sektöründe görüldü.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda çip üreticisi şirketlerin hisselerinde satış baskısının artması ve jeopolitik gerilimlerin yeniden yükselmesi risk iştahını olumsuz etkiledi.

Yatırımcıların odağında ise bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı bulunuyor. Piyasalar, Fed'in politika faizini sabit bırakmasını beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası vereceği mesajların küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puan seviyeleri destek, 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.