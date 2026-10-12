Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında kayıp! Bankacılık yükseldi, faktoring geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını düşüşle tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,7 puan ve yüzde 0,85 azalarak 12.162,21 puana geriledi. Piyasada toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,02 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 5,60 düşüşle finansal kiralama ve faktoring olarak kayıtlara geçti.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.