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Borsa İstanbul'da dikkat çeken tablo! Fed sonrası en sert kayıp bu sektörde yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 13.424 puana geriledi. En sert düşüş bilişim sektöründe yaşanırken, küresel piyasalarda Fed sonrası belirsizlik ve Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatlamaları etkiliyor.

Borsa İstanbul’da dikkat çeken tablo! Fed sonrası en sert kayıp bu sektörde yaşandı
AA

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 13:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,10 puan gerileyerek 13.424,45 puana indi. Böylece endeksteki günlük kayıp yüzde 0,57 oldu.

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 62 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK DÜŞTÜ, HOLDİNGLER YÜKSELDİ

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.

Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile tekstil deri olurken, en sert düşüş ise yüzde 5,06 ile bilişim sektöründe yaşandı.

KÜRESEL BELİRSİZLİK PİYASALARI BASKILIYOR

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin arttığını belirtiyor.

Bunun yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerin de küresel risk iştahı üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER BOE VE ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında piyasaların yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini takip edeceğini belirtti.

Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Almanya enflasyon verisi ile ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Teknik açıdan ise analistler, 13.400 ve 13.300 puan seviyelerinin destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 100 #FED #BORSA İSTANBUL

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