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Borsa İstanbul yükselişe geçti! İşte öne çıkan sektörler

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 13.265,23 puana yükselirken toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira oldu. Sektör endekslerinde en fazla yükseliş yüzde 2,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığında, en sert düşüş ise yüzde 8,59 ile finansal kiralama faktoringde görüldü.

Borsa İstanbul yükselişe geçti! İşte öne çıkan sektörler
AA AA

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2026 13:24

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 66,39 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 13.265,23 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi ise yüzde 1,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. En fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 8,59 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda yapay zeka hisselerindeki alımların pay piyasalarındaki olumlu seyre katkı sağladığı belirtildi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL

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