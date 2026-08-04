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Borsa İstanbul güne alımlarla devam ederken sadece bir endeks negatif ayrıştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Endeks yüzde 0,51 değer kazanarak 13.478,97 puana çıkarken, en güçlü yükseliş bilişim sektöründe görüldü. Bankacılık endeksi ise negatif ayrıştı.

Borsa İstanbul güne alımlarla devam ederken sadece bir endeks negatif ayrıştı
AA

Oluşturma Tarihi 04 Ağustos 2026 13:19

Son Güncelleme Tarihi 04 Ağustos 2026 13:27

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,43 puan artışla 13.478,97 puana yükseldi.

İlk yarıda toplam işlem hacmi 75,6 milyar lira olurken, yatırımcıların odağında şirket bilançoları ve küresel gelişmeler yer aldı.

BİLİŞİM HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 2,81 yükselişle bilişim sektörü sergiledi.

Holding endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,95 gerileyerek negatif ayrıştı.

Günün ilk yarısında en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 1,13 düşüşle gıda ve içecek oldu.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine rağmen yeni çatışma ihtimaline yönelik endişeler fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürürken, beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları risk iştahını destekledi.

GÖZLER YENİ VERİLERDE

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirtti.

Küresel tarafta ise ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puan destek, 13.600 ve 13.700 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL

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