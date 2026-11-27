Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Deutsche Börse'nin Amsterdam borsasında işlem gören fon alım satım platformu Allfunds'ı 5,35 milyar avroya satın alma teklifini koşulsuz olarak onayladı. Komisyonun açıklamasında, birleşmenin fon dağıtımının yönetimi ve fon alım satımı hizmetlerinde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği belirtildi.

REKABET İNCELEMESİNDE GÜÇLÜ RAKİPLER VURGUSU

AB Komisyonu, satın alma işleminin Avrupa Ekonomik Alanı'nda yatırım fonlarının dağıtımının yönetimi ve fon alım satımı hizmetleri üzerindeki olası etkilerini inceledi.

Açıklamada, her iki şirketin de yatırım fonlarını bireysel yatırımcılara ulaştıran bankalara, sigorta şirketlerine ve emeklilik fonlarına platformları üzerinden hizmet sunduğu kaydedildi.

Şirketlerin ağırlıklı olarak farklı ulusal pazarlarda faaliyet gösterdiği, ancak Avusturya, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve İspanya'da faaliyetlerinin önemli ölçüde örtüştüğü ifade edildi.

Komisyon, incelediği pazarların her birinde güçlü rakiplerin bulunduğuna dikkat çekti. Bu rekabetin, Deutsche Börse'nin dağıtıcılardan aldığı ücretleri artırmasını veya müşterilerinin rakip platformların hizmetlerine erişimini engellemesini önleyeceği değerlendirildi.

AB KOMİSYONU BİRLEŞME VE SATIN ALMALARI DENETLİYOR

AB mevzuatında belirlenen kriterleri karşılayan şirket birleşme ve satın alma işlemlerini denetlemek, Avrupa Birliği Komisyonunun yetkileri arasında yer alıyor.

Komisyon, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda işlemlerin rekabete aykırı bir durum oluşturup oluşturmadığını değerlendiriyor. Rekabetin olumsuz etkileneceğinin tespit edilmesi halinde birleşme veya satın alma işlemlerini engelleyebiliyor. Deutsche Börse'nin Allfunds'ı satın alma teklifine ise bu incelemenin ardından koşulsuz onay verildi.