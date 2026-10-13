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Avrupa piyasalarında yükseliş başladı! Stoxx 600 ve FTSE 100'de gözler şirket kârları ve ABD verilerinde

Avrupa piyasalarında petrol fiyatlarındaki gerileme ve güçlü şirket kârlarına yönelik beklentiler alımları destekliyor. Bölge borsaları yükseliş kaydederken yatırımcılar Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri ve ABD'den gelecek ekonomik verileri takip ediyor.

Avrupa piyasalarında yükseliş başladı! Stoxx 600 ve FTSE 100’de gözler şirket kârları ve ABD verilerinde
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Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2026 11:16

Avrupa borsaları, güçlü şirket kârlarının piyasalara destek sağlayabileceği beklentisiyle pozitif seyrediyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle karışık bir görünüm sergilerken, petrol fiyatlarındaki gerileme Avrupa piyasalarındaki yükselişe katkıda bulunuyor.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ HAKİM

Saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 634 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 kazançla 10.733 puanda işlem gördü.

Diğer Avrupa borsalarında da pozitif görünüm öne çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 25.333 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 50.171 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.863 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 19.366 puana çıktı.

ALMANYA'DA ENFLASYON BEKLENTİLERLE UYUMLU

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı. Enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşti.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Analistler, günün devamında ABD'de açıklanacak ADP haftalık özel sektör istihdamı ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti. Verilerin, küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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