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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, şirket bilançolarından alınan olumlu sinyaller ve teknoloji şirketlerine yönelik iyimserliklerle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
AA

Oluşturma Tarihi 04 Ağustos 2026 10:57

Orta Doğu'daki görüşmeler hassas zeminde ilerlemesine karşın, hızlanan bilanço sezonunda teknoloji şirketlerinin iyi gelen finansal sonuçları Avrupa borsalarında risk iştahını destekliyor.

Bu doğrultuda yapay zeka tabanlı veri analitiği yazılımları geliştiren ABD'li teknoloji şirketi Palantir'in genel olarak olumlu gelen bilançosu ve şirketin gelecek döneme ilişkin gelir tahminlerini artırması piyasalarda iyimser beklentileri öne çıkardı.

Öte yandan, bugün önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yakından izlenecek. Bu şirketlerden halka arz sonrası ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak SpaceX ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Madrid ve Rabat'ın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimlerinin ardından geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmelerini överek, tarafların İspanya ana karası ve Avrupa'ya yönelik yasa dışı hareketleri başarılı şekilde engellediğini belirtti.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 656 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 10.915 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,8 primle 26.243 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 53.398 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.651 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.999 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA BORSALARI #BORSA #URSULA VON DER LEYEN #AVRUPA BİRLİĞİ #ORTA DOĞU

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