Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,91 azalışla 632,54 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 10.419,29 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,38 düşüşle 25.146,14 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,19 azalışla 49.336,00 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 kayıpla 8.006,26 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 19.011,94 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar, Fed'in para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Avrupa borsalarında da söz konusu endişelerin etkisiyle negatif bir seyir hakim.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzına yönelik güçlü talep, bölgedeki yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerini desteklemesine karşın ülke borsaları sağlık, bankacılık ve otomotiv sektörü hisseleri öncülüğünde düşüş kaydetti.

Bölgede dün belirgin şekilde yükselen yapay zeka bağlantılı teknoloji hisseleri, bugün küresel risk algısının yükselmesiyle keskin düşüş sergiledi. Buna göre, Hollanda merkezli ASML'nin hisseleri yüzde 4,7, Fransa merkezli Soitec'in hisseleri ise yüzde 8 değer kaybetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 8,1 ile beklentileri aştı. Analistler, bölgede bugün veri takviminin genel olarak sakin olduğunu belirtti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda Kiev'i hedef alan füzelerin çok sayıda Avrupa ve Avrupa dışı ülkenin büyükelçilik binalarına zarar verdiğini belirterek Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisini çağıracaklarını bildirdi.