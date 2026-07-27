CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Asya borsalarında teknoloji rallisi! Çinli çip devinin hisseleri yüzde 500 fırladı

Asya borsalarında teknoloji rallisi! Çinli çip devinin hisseleri yüzde 500 fırladı

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması Asya piyasalarında risk iştahını artırdı. Bölge borsaları haftaya yükselişle başlarken Çinli çip üreticisi CXMT, Şanghay'daki ilk işlem gününde yüzde 500'ün üzerinde değer kazandı. Japon oyun şirketleri ve teknoloji hisselerinde de güçlü yükselişler görülürken yatırımcıların gözü bu hafta BoJ'un faiz kararına çevrildi.

Asya borsalarında teknoloji rallisi! Çinli çip devinin hisseleri yüzde 500 fırladı
AA

Oluşturma Tarihi 27 Temmuz 2026 10:43

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve jeopolitik tansiyonun düşmesiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Axios'a isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak İran'ın misillemelerinin de sona erdiğini söyledi.

Jeopolitik risklerin hafiflemesinin yanı sıra bölge şirketlerinden gelen olumlu haberler de Asya piyasalarındaki risk iştahını destekledi.

ÇİNLİ ÇİP ÜRETİCİSİNDE YÜZDE 500'LÜK YÜKSELİŞ

Haftanın en dikkat çekici hareketlerinden biri Çinli çip üreticisi CXMT'de yaşandı. Şirketin hisseleri Şanghay borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 500'ün üzerinde değer kazandı.

Bilgisayar, sunucu ve mobil cihazlara yönelik DRAM çipleri ve modülleri üreten CXMT, Çin'in önde gelen yarı iletken üreticileri arasında bulunuyor.

Şirket halka arzdan 57,92 milyar yuan, yaklaşık 8,6 milyar dolar fon topladı. Elde edilen gelirin üretim kapasitesinin genişletilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağı açıklandı.

CXMT'nin halka arzı, Asya'da 2026'nın en büyük halka arzlarından biri olarak öne çıktı.

Çin ekonomisinden gelen veriler de piyasaları destekledi. Ülkede haziran ayı sanayi karları yıllık bazda yüzde 15,1 arttı.

JAPON OYUN ŞİRKETLERİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Japonya'da oyun ve yazılım şirketlerinin performansı dikkat çekti. Yazılım test ve geliştirme şirketi Shift'in hisseleri yüzde 9,5 yükselirken Konami yüzde 6,7, Nintendo ise yüzde 6,2 değer kazandı.

Konami'nin gelecek günlerde açıklayacağı finansal sonuçlara yönelik güçlü beklentiler ve şirketin ürünlerine ilişkin talep görünümü hisseleri destekledi.

Nintendo'da ise Switch 2 ve oyunlarına yönelik talebin devam etmesi yatırımcıların bilanço beklentilerine olumlu yansıdı.

NAVER'DE NVIDIA ETKİSİ

Güney Koreli internet ve bulut hizmetleri şirketi Naver'in hisselerinde de sert yükseliş görüldü.

Nvidia'nın şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapacağına ilişkin haberlerin ardından Naver hisseleri gün içerisinde yüzde 10'un üzerinde yükseldi. Hisseler günü yüzde 8,4 değer kazancıyla tamamladı.

Bölgedeki yarı iletken şirketlerinin hisseleri de teknoloji sektöründe oluşan olumlu havanın etkisiyle yükseldi.

GÖZLER BOJ'UN FAİZ KARARINDA

Asya piyasalarının bu haftaki önemli gündemlerinden biri Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı olacak.

BoJ'un bu toplantıda yüzde 1 seviyesindeki politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 1,25'e kadar yükseltebileceği öngörülürken, toplantı sonrasında verilecek mesajların beklentiler üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

ASYA BORSALARINDA İBRE YUKARI

Gelişmelerin ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 6.755 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 65.028 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselişle 3.856 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 25.230 puana çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 yükselişle 76.709 puan seviyesinde işlem gördü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu 24 Temmuz 2026 07:49
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 23 Temmuz 2026 16:41
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! 23 Temmuz 2026 16:28
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu 23 Temmuz 2026 15:21
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 15:04
Avrupa’da doğal gaz alarmı! Yüzde 50’den fazla arttı, Goldman Sachs’tan revizyon geldi Avrupa'da doğal gaz alarmı! Yüzde 50'den fazla arttı, Goldman Sachs'tan revizyon geldi 23 Temmuz 2026 11:20
Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi 23 Temmuz 2026 11:15
Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde 23 Temmuz 2026 10:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 10:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 09:30
Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı 23 Temmuz 2026 08:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.954,2100 Değişim 160,72 Son veri saati:
Düşük 13924,67 Yüksek 14085,39
Açılış
47,368 Değişim 0,0392 Son veri saati:
Düşük 47,3254 Yüksek 47,3646
Açılış
54,0137 Değişim 0,2329 Son veri saati:
Düşük 53,8823 Yüksek 54,1152
Açılış
6.231,0040 Değişim 99,530 Son veri saati:
Düşük 6167,938 Yüksek 6267,468
Açılış
90,3517 Değişim 2,9546 Son veri saati:
Düşük 88,5937 Yüksek 91,5483
Açılış
BİST En Aktif Hisseler