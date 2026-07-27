Asya borsalarında teknoloji rallisi! Çinli çip devinin hisseleri yüzde 500 fırladı

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve jeopolitik tansiyonun düşmesiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Axios'a isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak İran'ın misillemelerinin de sona erdiğini söyledi.

Jeopolitik risklerin hafiflemesinin yanı sıra bölge şirketlerinden gelen olumlu haberler de Asya piyasalarındaki risk iştahını destekledi.

ÇİNLİ ÇİP ÜRETİCİSİNDE YÜZDE 500'LÜK YÜKSELİŞ

Haftanın en dikkat çekici hareketlerinden biri Çinli çip üreticisi CXMT'de yaşandı. Şirketin hisseleri Şanghay borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 500'ün üzerinde değer kazandı.

Bilgisayar, sunucu ve mobil cihazlara yönelik DRAM çipleri ve modülleri üreten CXMT, Çin'in önde gelen yarı iletken üreticileri arasında bulunuyor.

Şirket halka arzdan 57,92 milyar yuan, yaklaşık 8,6 milyar dolar fon topladı. Elde edilen gelirin üretim kapasitesinin genişletilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağı açıklandı.

CXMT'nin halka arzı, Asya'da 2026'nın en büyük halka arzlarından biri olarak öne çıktı.

Çin ekonomisinden gelen veriler de piyasaları destekledi. Ülkede haziran ayı sanayi karları yıllık bazda yüzde 15,1 arttı.

JAPON OYUN ŞİRKETLERİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Japonya'da oyun ve yazılım şirketlerinin performansı dikkat çekti. Yazılım test ve geliştirme şirketi Shift'in hisseleri yüzde 9,5 yükselirken Konami yüzde 6,7, Nintendo ise yüzde 6,2 değer kazandı.

Konami'nin gelecek günlerde açıklayacağı finansal sonuçlara yönelik güçlü beklentiler ve şirketin ürünlerine ilişkin talep görünümü hisseleri destekledi.

Nintendo'da ise Switch 2 ve oyunlarına yönelik talebin devam etmesi yatırımcıların bilanço beklentilerine olumlu yansıdı.

NAVER'DE NVIDIA ETKİSİ

Güney Koreli internet ve bulut hizmetleri şirketi Naver'in hisselerinde de sert yükseliş görüldü.

Nvidia'nın şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapacağına ilişkin haberlerin ardından Naver hisseleri gün içerisinde yüzde 10'un üzerinde yükseldi. Hisseler günü yüzde 8,4 değer kazancıyla tamamladı.

Bölgedeki yarı iletken şirketlerinin hisseleri de teknoloji sektöründe oluşan olumlu havanın etkisiyle yükseldi.

GÖZLER BOJ'UN FAİZ KARARINDA

Asya piyasalarının bu haftaki önemli gündemlerinden biri Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı olacak.

BoJ'un bu toplantıda yüzde 1 seviyesindeki politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 1,25'e kadar yükseltebileceği öngörülürken, toplantı sonrasında verilecek mesajların beklentiler üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

ASYA BORSALARINDA İBRE YUKARI

Gelişmelerin ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 6.755 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 65.028 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselişle 3.856 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 25.230 puana çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 yükselişle 76.709 puan seviyesinde işlem gördü.