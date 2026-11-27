ABD hisse senedi piyasalarında haftanın son işlem gününe güçlü yükselişle başlandı. Şükran Günü tatilinin ardından piyasalara dönen yatırımcılar, son haftalarda sert satışlara maruz kalan yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerine yöneldi.

ABD'de piyasa açılışı öncesinde Dow Jones vadeli işlemleri 646 puan ve yüzde 1,29, S&P 500 vadeli işlemleri 118 puan ve yüzde 1,64 yükseldi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise yüzde 2,23 artışla 581,25 puanlık yükseliş kaydetti.

Deutsche Bank analistleri, piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde, teknoloji hisselerindeki satışların şimdilik dengelendiğine ve risk iştahının yeniden toparlandığına yönelik işaretler bulunduğunu belirtti.

NVIDIA, AMD VE BROADCOM HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri piyasa açılışı öncesinde yüzde 3,6 değer kazandı. Ancak şirket hisseleri, son kapanış fiyatı itibarıyla ekim ayında gördüğü rekor seviyenin hâlâ yüzde 37'den fazla altında bulunuyor.

Son dönemde sert satışlarla karşılaşan diğer çip üreticilerinde de toparlanma yaşandı. AMD hisseleri yüzde 4,4, Broadcom hisseleri ise yüzde 3,4 yükseldi.

Yapay zeka alanında faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerinde de alımlar dikkat çekti. Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta Platforms ve Oracle hisseleri yüzde 2,1 ile yüzde 4,4 arasında değer kazandı.

Yapay zeka altyapısı sağlayan CoreWeave ve Nebius hisseleri sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 7 yükseldi. Veri depolama şirketi Sandisk, optik ürün üreticisi Lumentum ve sunucu üreticisi Dell hisselerinde de artış görüldü.

ABD BORSALARI HAFTAYI GÜÇLÜ KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Hafta boyunca sert dalgalanmaların yaşandığı Wall Street'te, üç büyük endeks de haftalık bazda güçlü performans sergilemeye hazırlanıyor.

S&P 500 endeksinin nisan ayından, Nasdaq endeksinin ise ağustos ayından bu yana en iyi haftasını geçirmesi bekleniyor. Dow Jones endeksinin de Nisan 2025'ten bu yana en güçlü haftalık performansını kaydetme yolunda olduğu belirtildi.

Ancak haftalık yükselişlere rağmen kasım ayındaki kayıpların önemli bölümü henüz telafi edilemedi. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin 2008'den bu yana en kötü kasım ayını geçirme riski bulunuyor.

Yapay zeka yatırımlarının yüksek maliyetleri, şirketlerin yoğun borçlanması ve yapılan yatırımların yeterli getiri sağlayıp sağlamadığına ilişkin soru işaretleri teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırmıştı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ TAKİP EDİLİYOR

ABD piyasalarında yatırımcıların gündemindeki önemli başlıklardan biri de ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası oldu.

Bu hafta açıklanan veriler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha hızlı büyüdüğünü ve ekim ayında enflasyonun hızlandığını ortaya koydu.

Bu gelişmelerin ardından piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisi neredeyse tamamen fiyatlanmaya başladı.

Öte yandan Trump yönetiminin çarşamba günü 14 ticaret ortağından yapılan ithalata yönelik açıkladığı yeni gümrük vergisi teklifleri de yatırımcılar tarafından değerlendiriliyor.

Üç büyük ABD borsa endeksi kasım ayında teknik düzeltme bölgesine girerken Nasdaq 100, ekim ayındaki zirvesinden bir noktada yaklaşık yüzde 20 gerilemişti.

ALTIN VE GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ ŞİRKETLERİ DE YÜKSELDİ

Değerli metal fiyatlarının son günlerdeki kayıplarını telafi etmesi, altın ve gümüş madenciliği şirketlerinin hisselerine de olumlu yansıdı.

Altın üreticisi Newmont hisseleri yüzde 5 yükselirken Global X Silver Miners ETF yüzde 5,7 değer kazandı.

Diğer taraftan Marlboro markasının üreticisi Altria'nın hisseleri, Imperial Brands için nakit teklif ihtimalini değerlendirdiğini ve İngiliz şirketin faaliyetlerinin bir bölümünü kapsayan başka bir tarafla görüşmeler yürüttüğünü açıklamasının ardından yüzde 2 geriledi.

Vertex Pharmaceuticals hisseleri ise ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) şirketin böbrek hastalığı ilacına ilişkin incelemesini üç aya kadar uzatmasıyla yüzde 7,5 değer kaybetti.

ŞÜKRAN GÜNÜ TATİLİ İŞLEM HACMİNİ SINIRLAYABİLİR

ABD piyasalarında cuma günü işlem süreleri de normalden kısa olacak. Şükran Günü tatilinin ardından işlemlerin yarım günle sınırlı olması nedeniyle piyasalarda işlem hacminin düşük kalabileceği değerlendiriliyor.