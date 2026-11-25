Altın fiyatları geçtiğimiz hafta satış baskısıyla değer kaybetti. Yeni haftaya ise yeniden yükselişe geçerek başladı. 25 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 5 bin 780 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 5 bin 744 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 45 liradan, cumhuriyet altını 39 bin 700 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 10 bin 45 liradan, cumhuriyet altını 39 bin 700 liradan satılıyor Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,8 azalışla 3 bin 525 dolarda seyrediyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentinin güçlenmesiyle dolara talep artmaya devam ederken, bu durum altın fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

ABD'de bugün açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamalarının (PCE) varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, söz konusu verilerin beklentilerden iyi gelmesi durumunda altın fiyatları üzerinde satış baskısının artabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.