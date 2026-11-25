Altın piyasasında en düşük 5 milyon 965 bin lira, en yüksek 6 milyon 136 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 140 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 444 milyon 25 bin 721,75 lira, işlem miktarı ise 2 bin 254,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 804 milyon 62 bin 846,64 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.140.000,00 3.600,00 En Düşük 5.965.000,00 3.500,00 En Yüksek 6.136.000,00 3.755,00 Kapanış 6.010.000,00 3.683,00 Ağırlıklı Ortalama 5.989.863,23 3.654,00 Toplam İşlem Hacmi (TL) 13.444.025.721,75 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.254,93 Toplam İşlem Adedi 254