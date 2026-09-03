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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,21 yükselişle 17.082,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2026 09:35

Dün satış ağırlıklı hareket eden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,64 azalışla 17.046,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 17.062,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 artarak 17.082,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı arttı.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.200 ve 17.300 puanın direnç, 17.000 ve 16.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #AVRO BÖLGESİ #BIST 30

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