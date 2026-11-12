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Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti

Nvidia'nın kurucu ortaklarından Jensen Huang, başkanlık ve CEO'luk görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Şirketin geçici CEO'su Colette Kress olurken, istifa haberinin ardından Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 geriledi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 17:02

Nvidia'da önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Şirket, kurucu ortaklarından Jensen Huang'ın başkanlık ve CEO'luk görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Kalıcı bir CEO belirlenene kadar Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress'in geçici olarak şirketin yönetimini üstleneceği açıklandı.

Huang'ın görevinden ayrıldığının duyurulması, Nvidia hisselerinde sert düşüşe yol açtı. Şirketin hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 değer kaybederek yatırımcıların dikkatini çekti.

Yaklaşık 33 yıl önce Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer alan Jensen Huang, yapay zeka sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan ve piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan teknoloji devinin liderliğini bırakmış oldu.

Öte yandan şirketin gündeminde Huang'ın özel ilişkilerine yönelik başlatılan bir soruşturma da bulunuyordu. İddialara göre soruşturma, istihbarat servislerinin Çin adına casusluk yaptığını öne sürdüğü bir iş insanıyla Huang arasındaki bağlantılara odaklandı.

Huang, soruşturma sürecinde eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederken incelemeye destek verdiğini ve ABD'nin ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #YAPAY ZEKA #NVİDİA

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