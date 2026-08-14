Küresel piyasalar ABD enflasyonu ve Fed beklentileriyle yön arıyor

Küresel piyasalarda ABD'de enflasyonun hız kesmesi ve şirket bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını desteklerken, Orta Doğu'da savaşın sona ermesine yönelik diplomatik girişimlerde belirsizliğin sürmesi iyimserliği sınırlıyor. ABD'de beklentilerin altında kalan üretici enflasyonu verisinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden şekillenirken, New York borsasında endeksler yükseldi ve S&P 500 rekor seviyeden kapandı.

ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

ABD'de geçen hafta istihdam piyasasındaki daralmayla zayıflayan Fed'in faiz adımlarına yönelik beklentiler, enflasyonun da hız kesmesiyle gerilemeye devam etti.

Önceki gün beklentiler doğrultusunda gerçekleşen tüketici enflasyonunda enerji grubundaki düşüşün sürmesi, ileriye dönük fiyat baskılarının hafifleyebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan üretici enflasyonu verisi de bu görünümü destekledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 4,7 arttı. Üretici enflasyonunun alt kırılımlarında enerji maliyetlerindeki gerilemenin sürdüğü görüldü.

Piyasalarda Fed'in faiz artışına yönelik tahminlerin aralık ayına ötelenmesiyle New York borsası rekor seviyelerden kapanırken, dolar endeksi bir miktar gerileyerek yeniden 100 seviyesinin altına indi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakabileceği beklentisini destekledi. Bankanın faiz artıracağına ilişkin olasılıklar ekim ayı için yüzde 54, aralık ayı için ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

NEW YORK BORSASINDA S&P 500 REKOR TAZELEDİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 4,66'ya gerilerken, dolar endeksi yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Altının onsu ise Fed'in faiz artışlarına ilişkin tahminlerin azalmasına rağmen, Orta Doğu'da beklenen anlaşmanın gecikmesi, yatırımcıların kâr satışları ve teknoloji hisseleri öncülüğünde riskli varlıklara yönelimin artmasıyla yüzde 0,6 düşerek 4 bin 324 dolardan işlem görüyor.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 87,1 dolarda bulunuyor.

ABD'de bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da takip edilirken, teknoloji şirketlerinden Cisco'nun sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti. Yapay zeka bağlantılı şirket hisselerindeki toparlanma ise devam etti.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,65, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi. S&P 500 endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARINDA RİSK İŞTAHI GERİLEDİ

Orta Doğu'daki barış görüşmelerine ilişkin belirsizliğin etkisiyle yüksek seyreden petrol fiyatları, Avrupa borsalarında risk iştahını törpüledi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı. İngiltere ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü. Ülkede haziran ayı sanayi üretimi yüzde 0,5 geriledi.

Avrupa Birliği'nde kömürün elektrik üretimindeki payının da geçen yıl yüzde 9,2'ye gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya piyasalarında ise karışık bir görünüm öne çıktı. Orta Doğu'daki belirsizlik, yüksek seyreden enerji fiyatları ve şirket haberleri yatırımcıların yön arayışında etkili oldu.

Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC, yapay zekaya yönelik güçlü talep nedeniyle en çok talep gören kapasitesi için fiyatlarını artırdı. Şirket, yapay zeka bağlantılı talebin üretim siparişlerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Açıklamanın ardından SMIC hisseleri yüzde 1,9 yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 geriledi.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 28'E ÇIKARDI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün alış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks günü yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.

Karahan, 2026 yıl sonu tahminindeki 2 puanlık güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünümün etkili olduğunu belirtti. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisinin de tahminlere yansıtıldığını kaydetti.

Dolar/TL dün 47,8210'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,8770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'ni, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

12.00 Avro Bölgesi, 2. Çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisi