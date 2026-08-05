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JPMorgan'dan TL için kâr realizasyonu kararı

JPMorgan, Türkiye'deki enflasyon verilerindeki düşüş trendinin faiz beklentilerini nasıl etkilediğine dair önemli bir değerlendirme yaptı. Küresel yatırım bankası, Türk lirası gecelik faiz swapları (OIS) piyasasında aldığı pozisyondan 242 baz puanlık net getiri elde ederek stratejisini tamamladı.

JPMorgan’dan TL için kâr realizasyonu kararı

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2026 16:50

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, stratejistleri Michael Harrison ve Anezka Christovova tarafından hazırlanan müşteri notunda Türk lirası gecelik faiz swapları (OIS) piyasasındaki son görünümü değerlendirdi. Raporda, enflasyondaki gerilemenin faiz beklentileri üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, TCMB'nin para politikasına ilişkin öngörülere de yer verildi.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ FAİZ BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

JPMorgan analizinde, temmuz ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 31,8'e gerileyerek üst üste ikinci ay yavaşlama göstermesinin kısa vadeli OIS oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

Raporda, piyasaların yıl sonuna kadar yaklaşık 430 baz puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatladığı ifade edilirken, bunun da JPMorgan'ın yıl sonu politika faizi tahmini olan yüzde 35 seviyesine paralel şekilde yaklaşık yüzde 35,70 seviyesine işaret ettiği aktarıldı.

JPMORGAN'DAN TCMB DEĞERLENDİRMESİ

Notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini ise yüzde 40 seviyesinde tuttuğu hatırlatıldı.

JPMorgan, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığın etkisiyle TCMB'nin faiz indirimlerinde temkinli hareket etmeyi sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu.

ORTA DOĞU GELİŞMELERİ OIS PİYASASINI ETKİLEDİ

Raporda, JPMorgan'ın 16 Temmuz'da Aralık 2026 vadeli OIS'te alıcı (receive), 2y1y OIS vadesinde ise ödeyici (pay) pozisyon alarak getiri eğrisinin dikleşeceği beklentisiyle işlem başlattığı hatırlatıldı.

Ancak Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle eğrinin orta bölümünü oluşturan 2y1y OIS segmentinin zayıf performans gösterdiği, bu vadedeki oranların temmuz ortasından itibaren yaklaşık 200 baz puan yükseldiği belirtildi.

JPMORGAN KÂR REALİZASYONU YAPTI

Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye rağmen söz konusu vadedeki ayrışmanın devam etmesi üzerine JPMorgan stratejistlerinin kâr realizasyonu kararı aldığı ifade edildi.

Buna göre banka, -520 baz puan seviyesinden açtığı pozisyonu -300 baz puanda kapatarak toplam 242 baz puanlık net getiri elde ettiğini ve işlemin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#JPMORGAN #TÜRKİYE #TCMB

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