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Goldman Sachs'tan TCMB faiz kararı tahmini: İndirim için henüz erken

Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin 22 Ekim'deki PPK toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor. Ekonomistler, piyasanın faiz indirimi beklentisine rağmen enflasyon görünümü, rezerv kayıpları ve TL üzerindeki değer kaybı baskısının gevşeme döngüsünün başlaması için risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Goldman Sachs’tan TCMB faiz kararı tahmini: İndirim için henüz erken

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 14:30

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2026 14:42

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, TCMB'nin para politikasında gevşeme döngüsünü başlatması için henüz erken olduğu görüşünü yineledi. 7 Ekim tarihli değerlendirmede, 22 Ekim'de yapılacak PPK toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklenmediği, ancak bu tahmine ilişkin risklerin yüksek olduğu belirtildi.

PİYASANIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Goldman Sachs ekonomistleri, piyasanın ekim ayında faiz indirimi beklemesinin kendi tahminlerinden ayrıştığını vurguladı.

Raporda, hanehalkının enflasyon beklentilerinin bir miktar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçtiği belirtildi. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin ise İran savaşı öncesindeki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Ekonomistler ayrıca, gerçekleştirilen 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından rezerv kayıplarının hızlandığına dikkat çekti.

"GEVŞEME DÖNGÜSÜ İÇİN ERKEN"

Goldman Sachs, TCMB'nin son Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğu görünümü de değerlendirdi. Raporda, ana eğilim enflasyonunun enerji fiyatlarındaki şok öncesindeki seyrine yeni dönmeye başladığı kaydedildi.

Ekonomistler, piyasa fiyatlamalarının bir taraftan gevşeme döngüsünün başlayacağı beklentisine işaret ettiğini, diğer taraftan ise bu döngünün kısa süreli olabileceği sinyalini verdiğini belirtti.

Offshore piyasalardaki fiyatlamaların da Türk lirası üzerinde önümüzdeki dönemde kayda değer değer kaybı baskısına işaret ettiği ifade edildi.

YABANCI YATIRIMCININ TAHVİL POZİSYONU SINIRLI

Raporda, yabancı yatırımcıların tahvil işlemlerinin de faiz indirimlerine yönelik güçlü bir beklentiyi desteklemediği belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, getiri eğrisinde faiz indirimlerinin fiyatlanmasına karşın yerleşik olmayan yatırımcıların tahvil pozisyonlarını kayda değer ölçüde artırmadığına dikkat çekti.

Bu değerlendirmeler ışığında Goldman Sachs, TCMB'nin 22 Ekim'deki PPK toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentisini korurken, faiz kararı üzerindeki risklerin yüksek olduğunun altını çizdi.

#GOLDMAN SACHS #TCMB #FAİZ

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