Almanya Federal İstatistik Ofisi, ÜFE'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Almanya'da ÜFE, ekimde piyasa beklentisi olan yüzde 7,3'ü aşarak yıllık yüzde 8,1 yükseldi. Endeks, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Ülkede bundan daha yüksek bir üretici enflasyonu en son Şubat 2023'te yüzde 13,9 ile kayıtlara geçmişti. Temmuzda yüzde 3, ağustosta yüzde 4,6 ve eylülde yüzde 6,7 artan endeksteki yükseliş ivmesi, ekimde de devam etti.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,6, aylık artış ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK FİYAT ARTIŞI ENERJİ GRUBUNDA

ÜFE'de ekimde yaşanan yükselişte en büyük etken, yıllık bazda yüzde 18,7 pahalanan enerji ürünleri oldu.

Ülkede petrol ürünleri, İran ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,9 daha pahalı hale geldi.

Bu dönemde hafif kalorifer yakıtı fiyatları yıllık yüzde 97,2, akaryakıt fiyatları ise yüzde 38,4 artış gösterdi.

Enerji maliyetlerindeki sert yükselişe karşın gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi. Tereyağı yüzde 25 ve sığır eti yüzde 9,4 ucuzlarken, bitkisel yağlarda yüzde 14,2, şekerde ise yüzde 3,9 fiyat artışı yaşandı.

Ürünlerin toptan ve perakende satış noktalarına ulaşmadan önceki fabrika çıkış fiyatlarını ölçen ÜFE, genel enflasyonun öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası, ekimde yüzde 2,8 olarak gerçekleşen tüketici enflasyonunun, hükümetin uyguladığı akaryakıt indiriminin baskılayıcı etkisiyle yıl sonuna kadar mevcut seviyelerinde kalabileceğini öngörüyor.