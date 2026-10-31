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Fitch, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "A+" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Fitch, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi
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Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2026 10:34

Fitch'ten yapılan açıklamada, görünümdeki değişikliğin ekonomik büyümedeki zayıflama, artan borçlanma maliyetleri ve genişleyen bütçe açığından kaynaklandığı belirtildi.

Fransa'daki siyasi parçalanmışlık ve toplumsal gerilimlerin kamu maliyesinde kalıcı iyileşme sağlanmasını zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bu gelişmelerin ülkenin borç dinamiklerini olumsuz etkilediği ve kredi notu görünümünün bu nedenle negatife çevrildiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2025'teki yüzde 115,7 seviyesinden 2028'de yaklaşık yüzde 124'e yükselmesinin beklendiği aktarıldı. Fitch'in ağustos ayındaki değerlendirmesinde bu oran yüzde 122,7 olarak tahmin edilmişti.

Fransa'nın 2027 yılı bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, hükümetin bütçe taslağında yüzde 5'lik açık hedeflediği hatırlatıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin de aşağı yönlü revize edildiği, 2026 için yüzde 0,5 ve 2027 için yüzde 0,9 büyüme beklendiği kaydedildi.

Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizinin ağustos ayındaki yüzde 4,1 seviyesinden ekim sonunda yüzde 4,9'a yükseldiğine işaret edilen açıklamada, faiz ödemelerinin GSYH'ye oranının 2028'de yüzde 3,3'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Öte yandan, Fransa'nın Avro Bölgesi üyeliği ve dayanıklı bankacılık sektörünün ülkenin kredi notunu desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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