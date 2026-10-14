Fed cephesinden faiz yorumu: 2027’de ek faiz artışına ihtiyaç görmüyorum

Para politikasının geleceğine ve enflasyon görünümüne ilişkin açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl ilave bir faiz artışının gündeme gelebileceğine yönelik değerlendirmesini değiştirmediğini söyledi. Williams, mevcut beklentilerinin ötesinde faiz artışlarını gerekli kılacak bir neden görmediğini ifade etti.

WİLLİAMS'TAN ENFLASYONUN GELECEĞİNE İLİŞKİN İYİMSER DEĞERLENDİRME

Williams, gümrük tarifeleri ve enerji fiyatlarındaki şokların etkisinin zamanla azalmasıyla enflasyonda belirgin bir yavaşlama yaşanabileceğini kaydetti. Bu gelişmelerin etkisiyle enflasyonun 2027 yılında Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaşabileceğine yönelik işaretlerin sürdüğünü dile getirdi.

Temel enflasyon göstergelerinde görülen gerilemenin de fiyat baskılarının dengelenmesine katkı sağlayabileceğini belirten Williams, özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların oluşturduğu maliyet ve fiyat baskılarını yakından takip ettiğini söyledi.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Williams, para politikası kararlarında güncel verilerin izlenmesinin önemini vurguladı. Ekonominin çok sayıda farklı etkene bağlı olarak şekillendiğini belirten Williams, değerlendirmeler için yeni ekonomik verilerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ FAİZ KARARINI ETKİLEDİ

Williams, eylül ayındaki faiz artışı kararını güçlü biçimde desteklediğini belirterek, kısa vadeli enflasyon görünümünü etkileyen iki önemli gelişmeye işaret etti.

Bunlardan ilki, İran kaynaklı gerilimin sona ermesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi yönündeki önceki beklentilerin fazla iyimser kalması oldu. İkinci gelişme ise ham petrol ile rafine petrol ürünlerinin fiyatları arasındaki farkın son aylarda belirgin biçimde açılmasıydı.

Bu gelişmelerin yakıt maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirten Williams, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bununla birlikte, yaşanan gelişmelerin uzun vadeli enflasyon beklentilerini değiştirdiğine ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

Williams, tarifeler ve enerji fiyatlarından kaynaklanan baskılara rağmen dezenflasyonist güçlerin hâlâ etkili olduğunu düşündüğünü söyledi. Temel enflasyon göstergelerindeki düşüşün, fiyat artışlarının kalıcı biçimde hızlandığı yönündeki endişeleri desteklemediğini ifade etti.

TAHVİL GETİRİLERİNDE SINIRLI GERİLEME

Williams'ın açıklamalarının ardından ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde sınırlı düşüş yaşandı. Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentilere duyarlı olan iki yıllık tahvilin getirisi, gün içinde kaydettiği üç baz puana varan yükselişi geri verdi.

Buna karşın Fed içerisindeki görüş ayrılıkları devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın da aralarında bulunduğu bazı yetkililer, enflasyonu yeniden yüzde 2 hedefine düşürmek için birden fazla ek faiz artışının gerekebileceğini savunuyor.

Federal fon vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamalar da yatırımcıların aralık ayında ve 2027 yılı boyunca toplam iki faiz artışı daha beklediğine işaret ediyor.

WİLLİAMS: İŞGÜCÜ PİYASASINDA ENFLASYONİST BASKI SİNYALİ YOK

İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Williams, istihdam koşullarının enflasyonist baskıları artırdığına veya piyasada belirgin bir dengesizlik oluştuğuna yönelik bir işaret görmediğini belirtti.

Williams'ın açıklamaları, enflasyondaki gelişmeler ve enerji fiyatlarının seyri doğrultusunda Fed'in faiz politikasının yeniden şekillenebileceğine işaret ederken, 2027 yılında ilave faiz artışlarının gerekli olmayabileceği yönündeki beklentisini de ortaya koydu.