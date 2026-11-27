Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2026 10:08
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla yeni bir kararname imzalandığı belirtildi.
Bu kapsamda jet yakıtı ihracatının 1 Aralık 2026'dan 31 Mart 2027'ye kadar yasaklandığı bilgisi verildi.
Hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatın yasaktan muaf tutulacağı belirtilen açıklamada, iç piyasaya kesintisiz akaryakıt tedarik edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Rusya'da haziranda yürürlüğe giren jet yakıtı ihracat yasağının geçerlilik süresi 30 Kasım'da sona erecekti.
Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkede akaryakıt arzında sıkıntılar yaşanıyor.