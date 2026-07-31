ECB’nin hedefini aştı! Avro Bölgesi’nde enflasyon yeniden yükselişe geçti!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, temmuz ayında yüzde 2,9'a yükseldi. Açıklanan veri, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Temmuz ayında enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10 ile enerji ürünlerinde görüldü.

Enerjiyi sırasıyla;

Yüzde 3,3 ile hizmetler,

Yüzde 1,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri,

Yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri

izledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,5

Enerji ile gıda gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Çekirdek enflasyonun manşet enflasyonun altında kalması, enerji fiyatlarındaki yükselişin genel enflasyon üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

ECB'NİN HEDEFİNİN ÜZERİNDE

Avrupa Merkez Bankası (ECB), orta ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda para politikalarını şekillendiriyor.

Temmuz verisiyle birlikte Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ECB'nin hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.