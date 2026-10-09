ECB’den faiz artışı sinyali: Enflasyon riski devam ediyor

8 Ekim Perşembe günü yayımlanan tutanaklarda, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin riskler öne çıktı. Piyasalar ise bankanın 29 Ekim'de açıklayacağı yeni faiz kararına odaklandı.

ECB'DEN FAİZ ARTIŞINA İLİŞKİN ORTAK KARAR

ECB Yönetim Konseyi, 9-10 Eylül tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirdiği toplantıda politika faizlerini 25 baz puan artırma konusunda oy birliğiyle uzlaştı. Bu kararla mevduat faizi yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye çıkarıldı.

Toplantı tutanaklarına göre üyeler, enerji kaynaklı enflasyon baskısının daha önce tahmin edilenden uzun sürebileceği ve para politikasının bu gelişmeye karşılık vermesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

Bununla birlikte eylülde alınan faiz artışı kararı, sonraki toplantılarda da otomatik olarak faiz artırılacağı anlamına gelmiyor. ECB üyeleri, gelecekteki adımların yeni ekonomik veriler, enflasyon görünümü ve fiyat baskılarının seyri değerlendirilerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ECB'nin eylül ayında açıkladığı ekonomik projeksiyonlar, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe dönüşünün daha uzun sürebileceğini ortaya koydu.

Banka, 2026 yılı için ortalama enflasyon tahminini yüzde 3 seviyesinde korurken 2027 ve 2028 beklentilerini haziran ayındaki öngörülerine kıyasla yukarı yönlü güncelledi. Yeni tahminlere göre yıllık ortalama enflasyonun 2027'de yüzde 2,5, 2028'de ise yüzde 2,1 olması bekleniyor.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun da tahmin dönemi boyunca yüzde 2'nin üzerinde kalacağı öngörülüyor. Bu görünüm, petrol ve doğalgaz fiyatlarında olası bir gerilemenin bile enflasyon baskısını tamamen ortadan kaldırmayabileceğine işaret ediyor.

ENERJİ MALİYETLERİ DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARINI DA ETKİLİYOR

ECB'nin üzerinde durduğu temel risklerden biri, enerji fiyatlarındaki yükselişin sanayi ürünlerine ve tüketici fiyatlarına yansıması oldu.

Petrol, rafine yakıtlar ve doğalgazdaki fiyat artışları, üretimde kullanılan ithal girdilerin ve ara mallarının maliyetlerini yükseltiyor. Tutanaklarda, söz konusu maliyet baskılarının özellikle enerji dışındaki sanayi ürünlerinde hissedilmeye başladığına dikkat çekildi.

Enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması halinde şirketlerin artan üretim giderlerini satış fiyatlarına yansıtması ve böylece enflasyonun daha geniş bir alana yayılması riski bulunuyor.

Bu nedenle ECB, enerji piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra işletmelerin maliyet artışlarını ne ölçüde tüketicilere aktardığını da yakından izliyor.

AVRUPA İÇİN KIŞ AYLARINDA DOĞALGAZ RİSKİ

ECB üyeleri, Avrupa'nın kış döneminde karşılaşabileceği enerji arzı sorunlarını da enflasyon görünümünü etkileyebilecek başlıca riskler arasında değerlendirdi.

Tutanaklarda, yeni enerji arzı kesintilerinin yaşanması veya düşük doğalgaz stoklarına aşırı soğuk hava koşullarının eşlik etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceği belirtildi. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasaları üzerindeki etkileri de belirsizlik yaratan unsurlar arasında gösterildi.

Doğalgaz fiyatlarında beklenenden daha sert bir yükseliş yaşanması, sanayinin üretim maliyetlerini artırarak tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı güçlendirebilir. Böyle bir senaryo, enflasyonun hedeflenen seviyeye dönmesini geciktirebileceği için ECB'nin faiz politikası açısından önem taşıyor.

ÜCRET ARTIŞLARINDA HENÜZ GÜÇLÜ BİR HIZLANMA GÖRÜLMÜYOR

Enerji maliyetlerindeki yükselişe rağmen ECB, ücretler ve genel fiyatlama davranışlarında aynı ölçüde belirgin bir bozulma yaşanmadığını değerlendiriyor.

İş gücü piyasasındaki kademeli yavaşlama ve ücret artışlarının ivme kaybetmesi, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonominin geneline yayılan yeni bir enflasyon dalgasına dönüşmesini sınırlayabilecek gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin genel olarak yüzde 2 civarında seyretmesi de olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ancak ECB üyeleri, bu gelişmelerin enerji fiyatlarındaki olası yeni artışların yaratabileceği riskleri tamamen ortadan kaldırmadığı görüşünde.

29 EKİM ECB FAİZ KARARI ÖNCESİNDE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ECB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 29 Ekim'de yapılacak. 5-8 Ekim tarihlerinde ekonomistler arasında gerçekleştirilen ankette, mevduat faizinin ekim toplantısında yüzde 2,50 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı.

Buna karşılık ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yüzde 90'ı aralık ayında yeni bir faiz artışı yapılacağını öngördü. Beklentilerin büyük bölümünde 25 baz puanlık artışla mevduat faizinin yüzde 2,75'e çıkarılması yer aldı.

Ancak bu tahminler ECB'nin resmî bir kararı veya taahhüdü niteliğini taşımıyor. Banka, önümüzdeki dönemde faizlerin artırılıp artırılmayacağına ilişkin kesin bir yönlendirme yapmaktan kaçınırken ekonomik verileri esas alan yaklaşımını sürdürüyor.

ECB YETKİLİLERİNDEN TEMKİNLİ PARA POLİTİKASI MESAJI

Toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından ECB yetkililerinin değerlendirmeleri de enflasyon risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.

Slovenya Merkez Bankası Başkanı Primož Dolenc, enerji fiyatlarındaki yükselişin genel enflasyonu artırdığını ancak çekirdek enflasyon ve ücretler tarafında aynı ölçüde güçlü ikinci tur etkilerin henüz görülmediğini belirtti.

ECB Başekonomisti Philip Lane ise gelecek yıl mali desteklerin azalmasının enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebileceğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, ECB'nin enflasyon risklerini ciddiye aldığını ancak yeni bir faiz artışı kararı almadan önce ekonomik gelişmeleri ve fiyat baskılarının kalıcılığını değerlendirmek istediğini gösteriyor.

ECB'NİN FAİZ POLİTİKASI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Euro Bölgesi'nde faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, Türkiye ekonomisi açısından özellikle dış finansman ve ihracat kanalları üzerinden önem taşıyor.

Avrupa'daki borçlanma maliyetlerinin yüksek seyretmesi, uluslararası piyasalardan finansman sağlayan şirketlerin ve gelişmekte olan ekonomilerin kredi koşullarını etkileyebilir. Öte yandan, yüksek faizlerin Avrupa'da tüketimi ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatması, Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından birindeki talebi olumsuz etkileyebilir.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş de hem Avrupalı sanayi şirketleri hem de Türkiye'deki üreticiler için maliyet baskısı yaratabilir.

Bu nedenle ECB'nin 29 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı, yalnızca euro ve Avrupa tahvil piyasaları açısından değil, Türkiye'nin ihracat performansı ve dış finansman koşulları bakımından da yakından takip edilecek.