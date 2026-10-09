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Çin'den yuan açıklaması: Kur avantajı iddialarına ret!

Çin Merkez Bankası (PBOC), Avrupa Birliği (AB) ile ticaret görüşmelerinin gündemde olduğu bir dönemde, yuanın ihracatta rekabet avantajı sağlamak amacıyla düşük değerli tutulduğu yönündeki iddialara karşı çıktı. Banka, Çin’in ihracat gücünün döviz kuru politikasından ziyade sanayi alanında artan rekabetçiliğine dayandığını savundu.

Çin’den yuan açıklaması: Kur avantajı iddialarına ret!

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2026 09:13

PBOC, döviz kurunda yapılacak ayarlamaların küresel ekonomideki yapısal dengesizlikleri ortadan kaldırmak için yeterli olmayacağını belirtti. Bankadan yapılan açıklamada, "Çin'in para birimini değersizleştirerek rekabet avantajı elde etmeye ihtiyacı veya niyeti yok" ifadelerine yer verildi.

YUAN VE EURO ARASINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİYOR

Yuan, bu yıl dolar karşısında yüzde 4,3 değer kazandı. Euro ise ocak ayında ulaştığı zirveden bu yana yuan karşısında yüzde 10'dan fazla geriledi. Avrupa Birliği yetkilileri, yuanın görece zayıf seyretmesinin Çinli ihracatçılara fiyat avantajı sağladığını ve AB'nin Çin karşısında artan ticaret açığında etkili olduğunu ileri sürüyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yuanın yüzde 25 ila yüzde 30 oranında düşük değerli olduğunu savunurken, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde da döviz kurlarının değerlemesine ilişkin görüşmelere Çin'in dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

PBOC'NİN AÇIKLAMASI ÇİN'İN AB KARŞISINDAKİ TUTUMUNA İŞARET EDİYOR

Standard Chartered analisti Becky Liu, Çin Merkez Bankası'nın açıklamasını Pekin'in Avrupa Birliği karşısında daha sert bir tutum benimsediğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Liu'ya göre açıklama, Çin'in kur politikasını AB ile yürütülecek müzakerelerin bir parçası haline getirmeye sıcak bakmadığına işaret ediyor.

Oversea-Chinese Banking Corp. analisti Tommy Xie ise PBOC'nin mesajını kur rejiminde değişiklik sinyali olarak değil, görüşmeler öncesinde Çin'in pozisyonunu ortaya koyan bir açıklama olarak yorumladı.

ING analisti Francesco Pesole de Çin'in döviz kuru politikasında köklü bir değişiklik beklemediğini belirtti. Pesole'ye göre açıklama, PBOC'nin yuanın daha fazla değer kazanmasını sınırlamak konusunda daha istekli olabileceğine işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÇİN MERKEZ BANKASI #AVRUPA BİRLİĞİ #YUAN #ÇİN

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