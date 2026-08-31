CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin imalatında daralma

Çin imalatında daralma

Çin'de imalat sektöründeki ekonomik aktivite, temmuzda girdiği daralma seyrini bu ay da sürdürdü.

Çin imalatında daralma
AA AA

Oluşturma Tarihi 31 Ağustos 2026 15:27

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı verilere göre, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta geçen aya göre 0,6 puan artarak 49,8 oldu.

İmalat aktivitesi geçen aya kıyasla artsa da genişleme ile daralma arasındaki eşik olan 50'nin altında kaldı.

İmalat PMI içinde yeni siparişler alt endeksi 48,5'ten 50,6'ya, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 49,6'dan 50,1'e yükseldi.

NBS İstatistikçisi Huo Lihui, ağustosta imalat sektörünün büyük bölümünde iş ortamının iyileştiğini, anket yapılan 21 iş kolunun 16'sında aktivite artışı bildirildiğini belirtti.

Huo, hem üretimin hem de talebin birbirine bağlı olarak arttığına işaret ederek, özellikle yüksek teknoloji imalatında ve büyük ölçekli üreticilerin faaliyetlerinde artış olduğunu kaydetti.

Analistler, siparişlerdeki artışa rağmen imalat aktivitesinin hala daralma seyrinde olduğuna dikkati çekerek iç talepteki zayıflığın etkisinin sektörde hissedilmeye devam edildiğini ifade etti.

İmalat Sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan, şubatta 0,3 puan azalarak 49'a gerilemiş, martta ise 1,4 puan artarak 50,4'e yükselmişti. Nisanda 0,1, mayısta ise 0,3 puan gerileyen endeks, haziranda 0,3 puan artarak yeniden genişleme seyrine girmişti. Endeks temmuzda 1,1 puan azalarak 49,2'ye gerilemişti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan İmalat Dışı PMI endeksi de ağustosta 49 puanda sabit kalarak daralma seyrini sürdürdü.

İmalat Dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme bölgesinde tamamladıktan sonra ocakta 49,4'e gerilemiş, şubatta 49,5'e, martta ise 50,1'e yükselmişti. Nisanda 49,4'e gerileyen endeks, mayısta 50,1'e, haziranda 50,2'ye çıkarak yeniden genişleme seyrine girmişti. Endeks, temmuzda 1,2 puan gerileyerek 49 olmuştu.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin satın alma yöneticilerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışa, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ÇİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 27 Ağustos 2026 16:38
ABD’de mal ticareti açığı arttı ABD'de mal ticareti açığı arttı 27 Ağustos 2026 16:18
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 27 Ağustos 2026 16:17
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB’nin Çin ile ticaret açığı günde 1 milyar avroya ulaştı AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB’nin Çin ile ticaret açığı günde 1 milyar avroya ulaştı 27 Ağustos 2026 15:38
Almanya’da tüketici güveni yükseldi Almanya'da tüketici güveni yükseldi 27 Ağustos 2026 15:09
Çin ekonomisinde güçlü sinyal: Sanayi karı yüzde 11,2 arttı Çin ekonomisinde güçlü sinyal: Sanayi karı yüzde 11,2 arttı 27 Ağustos 2026 14:48
Avro Bölgesi’nde şirketlere verilen krediler ve para arzı arttı Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen krediler ve para arzı arttı 27 Ağustos 2026 14:05
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 27 Ağustos 2026 14:04
Solana yeniden 100 doları aştı: Bir haftada yüzde 17 yükseldi Solana yeniden 100 doları aştı: Bir haftada yüzde 17 yükseldi 27 Ağustos 2026 12:57
Kazakistan ve Rusya anlaştı: Rus petrolü Kondensat Rafinerisi’nde işlenecek Kazakistan ve Rusya anlaştı: Rus petrolü Kondensat Rafinerisi’nde işlenecek 27 Ağustos 2026 12:12
Piyasalar Eylül’de merkez bankalarına kilitlendi: Gözler faiz kararlarında Piyasalar Eylül'de merkez bankalarına kilitlendi: Gözler faiz kararlarında 27 Ağustos 2026 11:18
Rusya’nın tahıl hasadı 100 milyon tonu aştı Rusya'nın tahıl hasadı 100 milyon tonu aştı 27 Ağustos 2026 10:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.324,4000 Değişim 343,95 Son veri saati:
Düşük 14318,94 Yüksek 14662,89
Açılış
48,2645 Değişim 0,0868 Son veri saati:
Düşük 48,2382 Yüksek 48,325
Açılış
56,0144 Değişim 0,1999 Son veri saati:
Düşük 55,8551 Yüksek 56,055
Açılış
6.885,2210 Değişim 117,096 Son veri saati:
Düşük 6822,085 Yüksek 6939,181
Açılış
103,2443 Değişim 2,8689 Son veri saati:
Düşük 101,8663 Yüksek 104,7352
Açılış
BİST En Aktif Hisseler