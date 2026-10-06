Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,72 puan ve yüzde 0,66 azalışla 12.362,20 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,51 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarına ilişkin olumlu beklentiler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının hafiflemesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.500 ve 12.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.