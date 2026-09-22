CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 13:12

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana indi.

Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi temmuzda sabit kaldı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda sabit kaldı 18 Eylül 2026 16:43
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 18 Eylül 2026 13:19
Almanya’da üretici fiyatları arttı Almanya'da üretici fiyatları arttı 18 Eylül 2026 12:08
Yuan son 4 yılın zirvesinde! Gözler Trump-Şi görüşmesinde Yuan son 4 yılın zirvesinde! Gözler Trump-Şi görüşmesinde 18 Eylül 2026 11:49
5 AB ülkesinden yeni bütçede kesinti çağrısı 5 AB ülkesinden yeni bütçede kesinti çağrısı 18 Eylül 2026 11:33
Petrol fiyatları ABD’de akaryakıt maliyetlerini yükseltti Petrol fiyatları ABD'de akaryakıt maliyetlerini yükseltti 18 Eylül 2026 11:16
Avrupa borsalarında faiz baskısı: Piyasalar negatif seyrediyor Avrupa borsalarında faiz baskısı: Piyasalar negatif seyrediyor 18 Eylül 2026 11:02
Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı 18 Eylül 2026 10:28
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 18 Eylül 2026 09:58
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Eylül 2026 09:31
Arjantin ekonomisi iki yıl sonra daraldı: İkinci çeyrekte yüzde 0,6 küçüldü Arjantin ekonomisi iki yıl sonra daraldı: İkinci çeyrekte yüzde 0,6 küçüldü 18 Eylül 2026 07:31
BOJ’dan tarihi faiz kararı: Politika faizi 31 yılın en yüksek seviyesinde BOJ'dan tarihi faiz kararı: Politika faizi 31 yılın en yüksek seviyesinde 18 Eylül 2026 07:21
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.313,9700 Değişim 145,47 Son veri saati:
Düşük 13224,56 Yüksek 13370,03
Açılış
48,8207 Değişim 0,0637 Son veri saati:
Düşük 48,7628 Yüksek 48,8265
Açılış
56,003 Değişim 0,2134 Son veri saati:
Düşük 55,8602 Yüksek 56,0736
Açılış
6.803,7110 Değişim 132,132 Son veri saati:
Düşük 6736,483 Yüksek 6868,615
Açılış
103,0889 Değişim 3,5342 Son veri saati:
Düşük 101,3783 Yüksek 104,9125
Açılış
BİST En Aktif Hisseler