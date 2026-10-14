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AMB Üyesi Wunsch: Faiz artışı yeniden gündeme gelebilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Pierre Wunsch, yüzde 4’e yaklaşan enflasyonla mücadele için faizlerin yeniden artırılabileceğini belirtti. Enerji fiyatları ve yükselen tahvil getirileri, AMB’nin para politikası kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

AMB Üyesi Wunsch: Faiz artışı yeniden gündeme gelebilir

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 08:53

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, yüzde 4'e yaklaşan enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının yeniden artırılmasının gerekebileceğini söyledi. Wunsch, enerji piyasalarındaki belirsizlikler nedeniyle faiz artışının zamanlamasına ilişkin net bir değerlendirme yapmazken, kararların ekonomik verilere göre alınacağını vurguladı.

Wunsch, ekim veya aralık ayındaki toplantılardan hangisinde faiz artışına gidileceğinin ikincil önemde olduğunu belirtti. Ekonomistler, AMB'nin aralık ayında 25 baz puanlık artışla mevduat faizini yüzde 2,75'e yükseltmesini bekliyor. Mevcut enflasyon baskısının ağırlıklı olarak enerji fiyatlarından kaynaklandığı, ücret artışları gibi ikinci tur etkilerin ise henüz belirginleşmediği ifade ediliyor.

AMB Başkanı Christine Lagarde, enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu artırdığını ancak etkinin henüz ekonominin geneline yayılmadığını belirtti. Artan tahvil getirilerinin ekonomik faaliyetleri baskılayabileceği uyarısında bulunan Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin de sıkılaşan finansal koşulların talebi zayıflatabileceğine dikkat çekti.

FRANSA'NIN BORÇLANMA MALİYETLERİ DE GÜNDEMDE

Fransa'da yükselen borçlanma maliyetleri, AMB'nin piyasalardaki aşırı dalgalanmalara karşı kullanabileceği Aktarım Koruma Aracı'nı (TPI) yeniden gündeme getirdi. Wunsch, piyasalarda temelsiz hareketler yaşanması halinde bankanın gerekli araçlara sahip olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, Fransa'daki bütçe anlaşmazlığının da tahvil getirilerini artırması nedeniyle TPI'ın devreye alınması için gereken koşulların henüz oluşmadığı değerlendiriliyor.

Kamu borçlanma maliyetlerindeki artış, Bangkok'ta düzenlenen IMF yıllık toplantısında da öne çıkan konular arasında yer aldı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, politika yapıcıları yüksek kamu borçlarını ve bütçe açıklarını azaltmak için acil adımlar atmaya çağırdı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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