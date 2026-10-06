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ABD'nin dış ticaret açığında 17 ayın zirvesi

ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentisini aştı. İthalat yüzde 4,3 artışla 420,8 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

ABD’nin dış ticaret açığında 17 ayın zirvesi
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Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2026 16:25

ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, bu rakam Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek dış ticaret açığı oldu.

BEKLENTİ AŞILDI

Piyasa beklentisi, ABD'nin ağustosta 100,8 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermesi yönündeydi. Temmuz ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 92,8 milyar dolar olarak revize edildi.

ABD'nin ihracatı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 315,2 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 4,3 artışla 420,8 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

KANADA VE İRLANDA İLE TİCARETTE DEĞİŞİM

ABD'nin Kanada'ya verdiği dış ticaret açığı ağustosta 4,1 milyar dolar artarak 7,1 milyar dolara yükseldi. İrlanda'ya verilen açık ise 1,5 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolara geriledi.

Ağustosta ABD'nin en yüksek dış ticaret açığı verdiği ortak Meksika oldu. Meksika ile ticaret açığı 27,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Meksika'yı 24 milyar dolarla Vietnam, 18,3 milyar dolarla Tayvan, 16,4 milyar dolarla Çin, 11 milyar dolarla Avrupa Birliği, 9,4 milyar dolarla Güney Kore, 6,2 milyar dolarla Hindistan ve Almanya, 6 milyar dolarla Malezya, 4,3 milyar dolarla İtalya, 3,7 milyar dolarla Japonya, 1,4 milyar dolarla Fransa, 791 milyon dolarla İsrail, 402 milyon dolarla İsviçre ve 289 milyon dolarla Singapur izledi.

ABD'NİN FAZLA VERDİĞİ ÜLKELER

ABD'nin ağustosta dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda, Güney ve Orta Amerika, Birleşik Krallık, Hong Kong, Brezilya, Belçika, Avustralya ve Suudi Arabistan oldu.

ABD'nin Hollanda ile ticaret fazlası 7,7 milyar dolar, Güney ve Orta Amerika ile 5,6 milyar dolar, Birleşik Krallık ile 3,6 milyar dolar, Hong Kong ile 2,3 milyar dolar, Brezilya ile 1,3 milyar dolar, Belçika ile 1,2 milyar dolar, Avustralya ile 647 milyon dolar ve Suudi Arabistan ile 406 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD

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