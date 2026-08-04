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ABD'nin dış ticaret açığı haziranda azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 5,6 azalarak 73,3 milyar dolara indi.

ABD’nin dış ticaret açığı haziranda azaldı
AA

Oluşturma Tarihi 04 Ağustos 2026 16:16

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı haziranda aylık bazda yüzde 5,6 azalışla 73,3 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 73 milyar dolar olması yönündeydi.

Mayıs ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 77,6 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı haziranda önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 314,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 1,8 azalışla 388 milyar dolara düştü.

ABD'nin en yüksek açık verdiği ticaret ortakları Vietnam (21,6 milyar dolar), Meksika (20,3 milyar dolar), Çin (15,3 milyar dolar), Tayvan (14,9 milyar dolar), Avrupa Birliği (10,9 milyar dolar), Güney Kore (7,4 milyar dolar), Kanada (7,2 milyar dolar), Almanya (7,1 milyar dolar), Hindistan (4,5 milyar dolar), Malezya (4,4 milyar dolar), Japonya (3,3 milyar dolar), İrlanda (2,7 milyar dolar), İtalya (2,5 milyar dolar), Fransa (1,5 milyar dolar) ve İsrail (1,2 milyar dolar) oldu.

Ülkenin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,2 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,6 milyar dolar), Hong Kong (3,2 milyar dolar), İsviçre (2,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (2,2 milyar dolar), Singapur (1,8 milyar dolar), Suudi Arabistan (1,8 milyar dolar), Brezilya (1,7 milyar dolar), Avustralya (1,3 milyar dolar) ve Belçika (900 milyon dolar) olarak sıralandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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