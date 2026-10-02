ABD’de istihdam beklentilerin altında kaldı!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporunu yayımladı. Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi artış gösterdi. Temmuz ayına ilişkin istihdam verisi 31 bin aşağı yönlü revize edilerek 10 binlik düşüşe çevrilirken, ağustos ayındaki artış da 29 bin azaltılarak 133 bine çekildi.

SAĞLIK VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE İSTİHDAM ARTTI

Eylül ayında sağlık sektöründe 17 bin, inşaat sektöründe 11 bin ve imalat sektöründe 9 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi. Finansal faaliyetler sektöründe ise istihdam 7 bin kişi azaldı.

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde değişmeden kaldı. İşsiz sayısı 7,1 milyon olarak açıklandı.

SAATLİK ÜCRETLER YILLIK YÜZDE 3 ARTTI

Ortalama saatlik kazanç, eylülde 5 sent artarak 37,81 dolara yükseldi. Saatlik ücretlerdeki aylık artış yüzde 0,1 olurken, yıllık artış yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi 34,4 saat seviyesinde sabit kaldı.